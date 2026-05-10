Hantavirus, la nave del focolaio è a Tenerife: scatta il trasferimento protetto dei passeggeri

Luigi Frasca 10 maggio 2026 a

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La nave da crociera Hondius, in cui si è diffusa un’epidemia di hantavirus, è arrivata verso le 7 di questa mattina al porto di Granadilla, nel sud dell’isola spagnola di Tenerife. Gli oltre 100 passeggeri e una parte dell’equipaggio saranno fatti scendere e trasferiti in strutture sanitarie. Il resto dell’equipaggio invece proseguirà il viaggio per l’Olanda.

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Le autorità di Tenerife hanno impedito alla nave di attraccare in porto, anche se sul molo sono state allestite tende per l’accoglienza. Rimarrà in rada fino a quando passeggeri e marittimi saranno fatti scendere, tra oggi e domani. Li attendono aerei speciali che li riporteranno a casa. A bordo ci sono passeggeri e membri dell'equipaggio di 23 diversi Paesi.

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Mentre iniziano le operazioni dei protocolli sanitari finisce il viaggio organizzato dalla compagnia olandese Oceanwide Expeditions dall’Artico all’Antartide. Una crociera di lusso - prezzi a cabina tra i 16.000 e i 25.000 euro - per appassionati di birdwatching e natura con tre morti, di cui due deceduti a bordo, almeno altri cinque passeggeri infetti e vari possibili contagiati dal virus finora poco conosciuto al di fuori dell’Argentina.