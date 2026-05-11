Hantavirus, il ministero della Salute rassicura: “Lontani da una pandemia”

11 maggio 2026 a

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Il ministero della Saluta rassicura che in Italia non c'è un allarma hantavirus e quindi "siamo sicuramente lontani da una pandemia" come quella vissuta col Covid-19. A spiegarlo è stata Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, che ha rassicurato sulle condizioni dei quattro passeggeri del volo Klm giunto in Italia e sul quale, per pochi minuti a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus

I nominativi dei quattro passeggeri sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria e per loro è scattata la sorveglianza attiva da parte delle Asl di competenza. Si tratta di due marittimi, residenti rispettivamente in provincia di Reggio Calabria e a Torre del Greco in provincia di Napoli, di una donna residente a Firenze e di un cittadino sudafricano arrivato a Venezia il 26 aprile e che sta osservando la quarantena a Padova. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno di loro ha manifestato sintomi compatibili con un contagio da hantavirus. D'altronde su quel volo i quattro passeggeri erano seduti lontani dalla donna che è poi subito scesa dall'aereo per l'aggravarsi delle sue condizioni, ed è molto difficile che siano stati contagiati.

"L'hantavirus - ha sottolineato Campitiello a Rainews24 - è molto diverso rispetto al virus del Covid, seppur più letale. La differenza fondamentale sta nella contagiosità: è un virus a basso contagio, la sua principale trasmissione è attraverso gli escrementi di roditori, quindi salive, urina, feci e solo in piccolissima parte per via aerea e interumana". Secondo studi recenti, tra l'altro, "la contagiosità sembra iniziare non in fase pre-clinica, ma solo al momento dei sintomi", che i quattro passeggeri sorvegliati dalle Asl di Veneto, Toscana, Campania e Calabria non presentano. Al momento, quindi, niente panico.