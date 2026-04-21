Iran, la minaccia di Trump: "Negoziati o avrà problemi mai visti"

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21 aprile 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere fiducioso che l'Iran avvierà i negoziati, aggiungendo che altrimenti il Paese "avrà problemi seri". In collegamento telefonico con il programma radiofonico The John Fredericks Show, Trump ha detto che "beh, negozieranno, e se non lo faranno, si troveranno di fronte a problemi mai visti prima". Trump ha aggiunto che ''spero che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese, ma quando lo faranno non avranno armi nucleari. Non avranno accesso a un'arma nucleare, né alcuna possibilità di averla. E non possiamo permettere che ciò accada. Potrebbe significare la distruzione del mondo, e non lo permetteremo''.

"Accordo o tornano le bombe". Trump: attesa per i negoziati con l'Iran

Poi il tycoon ha parlato della minaccia nucleare rappresentata da Teheran. Il recupero dell'uranio in Iran sarà ''lungo e difficoltoso''. L'ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social 'Truth' ribadendo che gli attacchi Usa hanno distrutto i siti nucleari in Iran. "L'Operazione Midnight Hammer è stata una completa e totale distruzione dei siti di materiale nucleare in Iran. Pertanto, recuperarlo sarà un processo lungo e difficile", ha scritto.