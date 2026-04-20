Iran, la minaccia di Netanyahu: "In Iran non abbiamo ancora finito"

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20 aprile 2026 a

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I piloti israeliani controllano i cieli dell'Iran, ma Israele "non ha finito il lavoro" nella Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una cerimonia a Gerusalemme, secondo quanto riferito dal Times of Israel. Israele e gli Stati Uniti, ha aggiunto Netanyahu, "si stanno caricando sulle spalle l'intera civiltà occidentale".

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Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito sul fatto che Israele non l'ha convinto a dichiarare guerra all'Iran, quanto piuttosto i fatti avvenuti il 7 ottobre 2023. "Israele non mi ha mai convinto a entrare in guerra con l'Iran", scrive Trump su Truth Social, scagliandosi contro gli "opinionisti delle fake news" che sostengono il contrario. Trump ha proseguito: "I fatti del 7 ottobre, uniti alla mia convinzione di lunga data che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, sì". "I risultati in Iran saranno straordinari - E se i nuovi leader iraniani saranno intelligenti, l'Iran potrà avere un futuro grande e prospero", conclude. All'inizio di aprile, il New York Times ha rivelato i dettagli di una presentazione che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato autorizzato a fare nella Situation Room della Casa Bianca dove sarebbe riuscito a convincere Trump di una serie di previsioni sulla rapidità con cui si sarebbe conclusa una guerra con l'Iran.