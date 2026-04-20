Iran, la promessa di Donald Trump: "Accordo sarà firmato domani"

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20 aprile 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si aspetta che "martedì sera in Pakistan" sarà firmato l'accordo con l'Iran. L'ha annunciato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, rivelando in diretta tv d'aver parlato con il capo della Casa Bianca. "Mi ha detto che si aspetta che l'Iran firmi un accordo martedì sera in Pakistan e che tutti i punti sono stati ormai negoziati. Tuttavia, il presidente ha aggiunto che, se non firmeranno l'accordo, gli Stati Uniti faranno saltare in aria in Iran tutte le centrali elettriche e molto altro", ha dichiarato la giornalista. "Il presidente - ha proseguito - mi ha detto pochi istanti fa che dovrebbe essere una cosa "rapida" perché il negoziato è concluso, che hanno cercato di tirarsi indietro sull'accordo ma ora non lo faranno più".

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Al centro dei possibili negoziati a Islamabad resta la richiesta statunitense che l'Iran abbandoni il programma nucleare. "Sbarazzatevi delle armi nucleari. E' molto semplice", ha dichiarato Donald Trump al New York Post, sottolineando che l'Iran "ha un grande potenziale per prosperare" e "potrebbe essere davvero un Paese meraviglioso". Lo stesso Trump ha ribadito la necessità di avviare i colloqui: "I colloqui dovrebbero avere luogo. Presumo che a questo punto nessuno stia facendo giochetti", aggiungendo che una delegazione americana composta da JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner è attesa nella serata a Islamabad. Il presidente ha inoltre confermato la propria disponibilità a un confronto diretto: "Non ho alcun problema a incontrarli", riferendosi alla leadership iraniana. Parallelamente, secondo quanto riferito da una fonte iraniana all'agenzia Reuters, il Pakistan starebbe esercitando pressioni sugli Stati Uniti per la rimozione del blocco navale nello stretto di Hormuz. Nello stesso contesto, Teheran "sta valutando positivamente" la partecipazione a eventuali colloqui di pace con Washington, pur precisando che "non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva".