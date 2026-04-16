Iran, stallo sui negoziati ma Trump annuncia la tregua in Libano

Foto: LaPresse

16 aprile 2026 a

a

a

E' stallo sui negoziati per la guerra in Iran. Mentre a Teheran, il capo dell'esercito pakistano Asim Munir, ha incontrato funzionari iraniani nel tentativo di estendere il cessate il fuoco in scadenza il 21 aprile che ha interrotto quasi 7 settimane di guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran, permane l'incertezza sul fatto che l'intensa attività diplomatica possa portare a un accordo. La Casa Bianca si è detta ottimista sulla possibilità di raggiungere un'intesa con la volontà di riprendere presto i colloqui anche se non ci sono ancora informazioni sul luogo o sulla data del secondo round. Sul fronte libanese, invece, dopo una giornata di scambi telefonici con i due leader, Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco anche tra Beirut e Tel Aviv. Il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco di 10 giorni", ha scritto il presidente americano sul suo social Truth. Secondo quanto riportato da un funzionario della sicurezza israeliana, Israele non ha comunque intenzione di ritirare le proprie truppe dal Libano meridionale durante il cessate il fuoco. Martedi, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta in 34 anni a Washington, con il Segretario di Stato, Marco Rubio ma l'incontro non aveva portato a nulla di fatto. Lo stesso Aoun si era rifiutato di parlare direttamente con Netanyahu. Decisivo e stato l'intervento di Trump. "E' stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la mia decima, quindi diamoci da fare e portiamo a termine questa opera", ha ricordato annunciando di voler invitare Netanyahu e Aoun, alla Casa Bianca "per i primi colloqui significativi tra Israele e Libano dal 1983, un periodo ormai lontanissimo". "Entrambe le parti desiderano la PACE, e credo che ciò avverrà rapidamente", ha scritto.

Intanto l'impatto della guerra inizia a preoccupare seriamente: l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha, infatti, lanciato l'allarme carburanti. "L'Europa ha "forse carburante per aerei sufficiente per circa sei settimane", ha detto in un'intervista all'Associated Press, Il direttore esecutivo dell'Aie, Fatih Birol, dipingendo un quadro allarmante delle ripercussioni globali di quella che ha definito "la più grande crisi energetica che abbiamo mai affrontato", derivante dal blocco del flusso di petrolio, gas e altre forniture vitali attraverso lo Stretto di Hormuz. "Ora ci troviamo in una situazione critica, che avrà gravi ripercussioni sull'economia globale. E più a lungo durerà, peggiori saranno le conseguenze per la crescita economica e l'inflazione in tutto il mondo", ha poi aggiunto, spiegando che le ripercussioni economiche saranno disomogenee, con alcuni Paesi "più colpiti di altri". Tra questi, Giappone, Corea, India, Cina, Pakistan e Bangladesh. "I Paesi che soffriranno di più non saranno quelli la cui voce viene ascoltata di più. Saranno soprattutto i Paesi in via di sviluppo. I Paesi piu poveri dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina", ha affermato. L'impatto si tradurrà in "prezzi più alti della benzina, prezzi più alti del gas, prezzi più alti dell'elettricità", ha detto.

Sulla delicata questione dello Stretto di Hormuz è previsto a Parigi un nuovo vertice dei cosiddetti 'volenterosi', coalizione formata da oltre 40 Paesi. Sul tavolo un piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. Il vertice è stato convocato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer: in presenza anche la premier Giorgia Meloni. L'obiettivo è quello di ritornare presto alla libertà di navigazione nello Stretto, ma restano due incognite: una legata al ruolo degli Stati Uniti, rimasti finora fuori dalla coalizione, e l'atteggiamento dell'Iran, che per la prima volta si è mosso con netta contrarietà rispetto al piano dei volenterosi. Da Washington il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth in conferenza stampa al Pentagono ha precisato che la Marina degli Stati Uniti "controlla il traffico in entrata e in uscita dallo Stretto perché disponiamo di mezzi concreti e di capacità reali". "Stiamo attuando questo blocco utilizzando meno del 10% della potenza navale americana", ha spiegato avvertendo Teheran che le truppe in Medio Oriente si stanno "riarmando" e sono pronte a riprendere i combattimenti in caso di fallimento dei negoziati. "Mentre voi scavate tra le macerie delle strutture colpite dai bombardamenti, noi diventiamo solo più forti", ha affermato. Rivolgendosi direttamente al regime iraniano, ha detto che possono "spostare le cose", ma cosi facendo si espongono "all'occhio vigile" americano.