Iran, l'arsenale degli Usa si muove verso le coste israeliane. Diplomazia con i “motori accesi”

«Se Washington colpisce, le basi americane nella regione saranno attaccate». La minaccia iraniana, recapitata ai Paesi del Golfo e ai partner degli Stati Uniti, è il punto di rottura: non più propaganda, ma un avvertimento operativo che trasforma ogni installazione Usa in un bersaglio e ogni alleato in un possibile teatro di guerra. È da qui che va letta la svolta di Donald Trump: la diplomazia resta sul tavolo, ma intanto l’America sposta un «muro d’acciaio» in Medio Oriente. E quando la macchina militare si muove così, non lo fa per impressionare i commentatori. Lo fa perché si prepara a colpire davvero. I numeri raccontano più delle dichiarazioni. In teatro sono arrivati almeno dodici F-15E Strike Eagle, velivoli che non servono a «mostrare la bandiera» ma a fare strike: possono portare fino a 23mila libbre di carico bellico, oltre dieci tonnellate tra bombe e missili, con autonomia e sensori da campagna seria. Ma il dettaglio decisivo è ciò che li tiene in volo: i tanker. Nell’ultimo mese non parliamo di quattro o cinque movimenti isolati: le ricostruzioni open source indicano decine di KC-135 (e anche KC-46) trasferiti e ruotati tra Europa e Medio Oriente. È l’indicatore classico di una fase pre-operativa: senza rifornimento in volo non c’è persistenza, non c’è la possibilità di tenere i jet in orbita davanti agli obiettivi, di ripetere ondate, di trasformare una minaccia in una pressione continua.

E accanto ai tanker c’è la massa logistica: i C-17 Globemaster III. Anche qui il segnale è netto: una quota enorme della flotta è stata impiegata su rotte verso hub europei e poi verso il Golfo, con una rotazione che serve a portare uomini, munizioni, componenti, sistemi di difesa e capacità specialistiche. Quando i cargo iniziano a fare la spola, la partita cambia tono: non stai più «posizionandoti», stai costruendo una campagna. Sul mare, la portaerei USS Abraham Lincoln e il suo gruppo navale si stanno spostando verso l’area. Una portaerei è un aeroporto armato, un centro di comando mobile, una piattaforma di fuoco che si porta dietro cacciatorpediniere Aegis, missili da crociera, guerra elettronica e difesa antimissile. E con un Carrier Strike Group, anche se non lo si annuncia mai, opera normalmente un sottomarino d’attacco: la componente silenziosa che raccoglie intelligence e aggiunge profondità allo strike. È una postura che non si improvvisa e che non si attiva per un gesto simbolico. Poi c’è lo scudo, che dice molto su ciò che Washington teme: Patriot e Thaad. Portarli in area significa costruire una difesa a strati contro la risposta più prevedibile dell’Iran: missili balistici, droni, saturazione. Patriot copre l’anello più basso e medio, Thaad intercetta più in alto nella fase terminale. È la cintura di sicurezza di chi si prepara a un colpo sapendo che il contraccolpo arriverà.

E mentre si alza lo scudo, aumenta l’occhio: missioni di sorveglianza e ricognizione davanti alle coste iraniane, droni e assetti ISR che restano in aria per ore per mappare radar, difese, reazioni. È la parte invisibile della guerra: conoscere il campo prima di entrare. Non sappiamo quale sarà la decisione finale di Trump. Ma sappiamo cosa stiamo osservando: potenza aerea d’attacco, rifornimento continuo, massa logistica, portaerei, difesa antimissile, sorveglianza costante. Uno scenario che porta dritto a una conclusione: gli americani stanno preparando un intervento in grande stile. E se qualcuno avesse ancora dubbi, basta guardare Israele: perfino il velivolo di Stato associato a Netanyahu si muove con discrezione fuori dallo spazio aereo nazionale, come si fa quando la minaccia non è teorica ma immediata. In queste ore, nel Medio Oriente, la differenza tra diplomazia e guerra non la fanno le parole. La fanno i motori accesi.