Cuba, via alle manovre Usa per sostituire il regime comunista: il piano

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 22 gennaio 2026 a

Incoraggiata dalla destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, l'amministrazione Trump sta cercando membri del governo cubano guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel che possano aiutare a stringere un accordo per rovesciare il regime comunista entro la fine dell'anno. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando alcune fonti. L'amministrazione Trump ha valutato che l'economia cubana è vicina al collasso e che il governo non è mai stato così fragile dopo aver perso un benefattore fondamentale come Maduro, hanno affermato queste persone.

I funzionari non hanno un piano concreto per porre fine al governo comunista che detiene il potere sull'isola caraibica da quasi settant'anni, ma vedono la cattura di Maduro e le successive concessioni dei suoi alleati rimasti come un modello e un avvertimento per Cuba, hanno affermato alti funzionari statunitensi. "Suggerisco vivamente di raggiungere un accordo. Prima che sia troppo tardi", aveva scritto Trump in un post sui social media dell'11 gennaio in cui ha affermato che "Nessun altro petrolio o denaro" sarebbe arrivato a Cuba.