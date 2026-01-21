Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop dazi

Foto: La Presse

Davanti alla platea di Davos, composta da "tanti amici e qualche nemico" Donald Trump ha lodato la sua gestione degli Usa, che "sono nel bel mezzo della più grande crescita economica nella storia del Paese", sferzato l'Europa e rivendicato la "necessità" di acquisire la Groenlandia, pur allontanando lo spettro di un'operazione militare. Un piano che ha portato in serata all'annuncio della definizione di un futuro "accordo quadro" sulla regione dell'Artico con la Nato e lo stop all'ingresso dei dazi doganali minacciati per otto Stati europei che avevano mandato piccoli contigenti militari sull'isola.

Il ritardo dovuto a un guasto dell'Air Force One non ha cambiato la scaletta degli interventi in programma al World Economic Forum e alle 14.30 Trump si è presentato puntuale sul palco per pronunciare il suo attesissimo discorso. Il presidente americano è partito con un attacco verso l'Europa che "non sta andando nella giusta direzione". Il riferimento è all'immigrazione e alle politiche green, nei confronti delle quali il tycoon si è lanciato in una lunga invettiva. Secondo il presidente americano il Vecchio Continente dovrebbe seguire le sue politiche per "migliorare il tenore di vita dei suoi cittadini" mentre oggi alcune aree dell'Europa sono "irriconoscibili". Trump si è concesso anche una battuta su Emmanuel Macron. "L'ho visto ieri con quei bellissimi occhiali da sole, che diavolo è successo?", si è chiesto in maniera ironica aggiungendo che - a suo dire - il presidente francese "ha giocato a fare il duro".

Trump ha poi toccato il tema caldo della Groenlandia, alla quale ha dedicato la parte principale del suo lungo discorso chiamandola anche in un'occasione l'Islanda. Il presidente americano da un lato ha detto che non intende "usare la forza" nei confronti dell'isola e "non lo farà". Dall'altro però ha chiesto l'apertura di "negoziati immediati per l'acquisizione" mettendo gli europei davanti a un bivio. "Avete una scelta: potreste dire di sì e noi lo apprezzeremmo molto, o potremmo dire di no e ce ne ricorderemo", ha affermato in maniera minacciosa accusando la Danimarca di essere "ingrata" nei confronti di Washington e definendo "stupida" la scelta di aver "restituito" l'isola a Copenaghen. Trump si è detto convinto che "nessuna nazione al mondo" può essere capace di mettere al sicuro la Groenlandia, definita più volte nel corso del discorso "un pezzo di ghiaccio", più degli Stati Uniti. Alle parole del magnate ha fatto seguito la reazione danese. Il ministro degli Esteri di Copenaghen, Larse Lokke Rasmussen, ha definito "positiva" l'affermazione di Trump in merito all'esclusione dell'uso della forza militare, anche se "la sua ambizione resta intatta".

Quanto all'Ucraina il presidente americano ha ribadito che occorre "mettere fine alle guerra". Putin e Zelenskyj - ha aggiunto - "sono a un punto in cui possono unirsi e raggiungere un accordo" e se non lo facessero sarebbero "stupidi". "E questo vale per entrambi", ha puntualizzato. Una svolta potrebbe arrivare dal round dei negoziati in programma nelle prossime ore con l'incontro fra lo stesso Trump e Zelenskyj che dovrebbe tenersi domani attorno a mezzogiorno a Davos, mentre l'inviato speciale americano Steven Witkoff sarà al Cremlino per un faccia a faccia con Vladimir Putin. Il dossier Ucraina è stato anche l'occasione per Trump di una stilettata alla Nato che insieme all'Europa deve "lavorare" sul tema mentre gli Stati Uniti sono "molto lontani" in quanto separati da "un oceano immenso e meraviglioso".