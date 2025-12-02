Ucraina nella Nato, Mark Rutte gela le speranze: "Non c'è unanimità"

Foto: Ansa

Doccia fredda del segretario generale della Nato, Mark Rutte, sull'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica. "Avete visto l'esito del vertice di Washington, che ha chiaramente affermato che il percorso dell'Ucraina verso la Nato è un percorso irreversibile. Conoscete la dichiarazione di Washington secondo cui qualsiasi Paese dell'emisfero Nato, ovvero l'area euro-atlantica, può presentare domanda di adesione. L'Ucraina ha chiaramente presentato domanda di adesione. Ma sappiamo anche - e questa e una dichiarazione pratica e un'affermazione di fatto - che non c'è unanimità all'interno dell'Alleanza sull'adesione dell'Ucraina. Questo è uno dei motivi per cui, quando si tratta di un futuro accordo di pace, discutiamo di come, se non c'è l'adesione alla Nato, possiamo garantire che l'Ucraina sia protetta in un certo senso da sola ma anche con l'aiuto di altri, in modo che la Russia non ci provi di nuovo". L'ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella conferenza stampa in vista della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi alleati.

Ucraina, il segretario generale della Nato Rutte: "Possibile pace entro fine anno, ma Mosca rimarrà minaccia"

Il segretario generale della Nato è, però, fiducioso sull'esito positivo degli sforzi statunitensi in vista della pace in Europa. "Riconosciamo tutti che la nostra sicurezza è profondamente legata all'Ucraina e stiamo tutti lavorando per porre fine alla guerra contro l'Ucraina e raggiungere una pace giusta e duratura. Accogliamo con favore gli sforzi in corso guidati dagli Stati Uniti per rendere tutto ciò realtà e sono fiducioso che questi sforzi sostenuti alla fine ripristineranno la pace in Europa". L'ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella conferenza stampa in vista della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi alleati. "Mentre lavoriamo per la pace, non possiamo perdere di vista gli attacchi sempre piu brutali della Russia contro l'Ucraina. La Russia sta sistematicamente prendendo di mira le infrastrutture civili, privando gli ucraini di riscaldamento e luce all'inizio dell'inverno. La Russia non è sola in questa guerra, poiché la Cina continua a essere il suo facilitatore decisivo e l'Iran e la Corea del Nord le forniscono supporto", ha aggiunto. "Fin dai primi giorni dell'invasione russa su vasta scala, gli alleati hanno dimostrato un impegno incrollabile nei confronti dell'Ucraina. Negli ultimi mesi, gli alleati europei e canadesi hanno fornito miliardi di dollari di equipaggiamento statunitense essenziale all'Ucraina attraverso Purl. Questo supporto è una parte importante dei nostri sforzi continui per garantire che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi oggi e scoraggiare future aggressioni. E c'è ancora molto che dobbiamo fare. Mi aspetto che gli alleati annuncino nuovi contributi nei prossimi giorni".