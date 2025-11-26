Ucraina, il segretario generale della Nato Rutte: "Possibile pace entro fine anno, ma Mosca rimarrà minaccia"

Foto: La Presse

La Russia "continuerà a rappresentare una minaccia ancora a lungo", anche dopo l'eventuale fine della guerra in Ucraina. A sostenerlo è il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che in un'intervista a El País ha ribadito come "tutti pregano affinché la guerra finisca il prima possibile" e considera "possibile" una conclusione del conflitto "entro la fine di quest'anno". L'ex premier olandese ha assicurato di voler "fare tutto il possibile per realizzare la visione del presidente Trump" e ha ricordato che, dopo i colloqui di Ginevra, "saranno necessari ancora molti incontri", oltre a "una discussione separata e parallela con l'Unione Europea e la Nato". Pur lasciando intravedere uno spiraglio per la pace, Rutte avverte però che "un piano di pace non cambia la valutazione della Russia come minaccia a lungo termine per l'Europa". Secondo il segretario generale, il futuro equilibrio di sicurezza dipenderà da garanzie solide per Kiev, perché "se un presidente russo è disposto a sacrificare un milione di persone del suo stesso popolo per questa follia di correggere la storia, dobbiamo essere preparati". Per questo, conclude, "dobbiamo mantenere forti le Forze Armate ucraine e creare condizioni tali da scoraggiare la Russia dal riprovarci".