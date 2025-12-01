Attacco preventivo alla Russia. Zakharova: "Nato irresponsabile"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 01 dicembre 2025

a

a

“Un attacco preventivo della Nato contro la Russia? Sono parole irresponsabili”. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, risponde all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ritenute “irresponsabili e aggressive". Mosca considera le parole dell'ufficiale italiano "una mossa estremamente irresponsabile, che dimostra la volonà dell'alleanza di continuare l'escalation". "Consideriamo questo un tentativo deliberato di indebolire gli sforzi per superare la crisi ucraina", ha affermato. "Chi rilascia tali dichiarazioni dovrebbe essere consapevole dei rischi e delle possibili conseguenze, anche per gli stessi membri dell'alleanza". Cavo Dragone ha dichiarato al Financial Times che la Nato sta

valutando di intensificare la risposta alla guerra ibrida di Mosca e che un "attacco preventivo" potrebbe essere visto come un'"azione difensiva".