Zelensky a Macron: "La pace in Ucraina deve essere duratura"

"La pace in Ucraina deve essere duratura". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky dopo l 'incontro con il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron. "Durante i nostri colloqui di diverse ore Emmanuel Macron e io abbiamo valutato moltissimi dettagli. L'attenzione si è concentrata principalmente sui negoziati per porre fine alla guerra e sulle garanzie di sicurezza", ha scritto Zelensky sui social network mentre a Kiev sono proseguiti gli attacchi da parte dell'esercito di Mosca. E l'aviazione Ucraina ha colpito 11 regioni russe con i droni.

Zelensky sta nuovamente cercando il sostegno della Francia e dell'Unione Europea, dopo cinque ore di negoziati tra le delegazioni di Kiev e Washington domenica in Florida. I colloqui sono stati "produttivi", a quanto sostiene il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Da Parigi i due leader hanno avuto uno scambio di battute con l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il negoziatore ucraino Rustem Umerov. Zelensky e Macron hanno parlato "successivamente" anche con il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier italiana Giorgia Meloni e con i leader di Germania, Polonia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi. Quindi hanno telefonato ai presidenti delle istituzioni europee, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e al Segretario generale della Nato Mark Rutte.