Cina contro i missili di Tokyo vicino Taiwan: "Pericolosa provocazione"

Foto: LaPresse

24 novembre 2025 a

a

a

La Cina ha definito "pericoloso" il piano riconfermato dal Giappone di schierare missili terra-aria su Yonaguni, l'isola giapponese più vicina a Taiwan, al centro delle rinnovate tensioni tra Pechino e Tokyo. Il ministero degli Esteri cinese ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, secondo il quale il progetto è "sulla buona strada". "Il dispiegamento di armi offensive da parte del Giappone sulle isole sud-occidentali vicino a Taiwan è deliberatamente mirato a creare tensioni regionali e a provocare uno scontro militare", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante una conferenza stampa, "questa tendenza, unita alle dichiarazioni errate del primo ministro (giapponese) Sanae Takaichi, è estremamente pericolosa".

Taiwan, Pechino avverte Tokyo: "Intervento militare sarebbe atto d'aggressione"

Nei giorni scorsi tra le due potenze asiatiche è esplosa una crisi diplomatica con pochi precedenti dopo che, lo scorso 7 novembre, Takaichi ha affermato che il Sol Levante sarebbe intervenuto nel caso di un'invasione di Taiwan da parte della Cina, che ritiene l'isola parte integrante del suo territorio destinata alla riunificazione, anche con la forza. "La Cina è determinata e capace di difendere la propria sovranità territoriale nazionale", ha affermato Mao Ning, "la Cina non permetterà mai alle forze di estrema destra giapponesi di invertire il corso della storia, non permetterà mai l'interferenza di forze esterne negli affari taiwanesi, né la rinascita del militarismo giapponese".

Il Giappone "ha il diritto di fare ciò che è necessario per proteggere la sicurezza del proprio territorio", ha dichiarato da parte sua ai parlamentari il viceministro degli Esteri taiwanese Wu Chih-chung, "l'isola di Yonaguni è molto vicina a Taiwan e il Giappone sta rafforzando le sue installazioni militari li'. Crediamo che questo serva i nostri interessi nazionali, poiché il Giappone non ha rivendicazioni territoriali né ostilità nei confronti di Taiwan". Yonaguni ospita una base delle Forze di Autodifesa Giapponesi dal 2016. Tokyo ha annunciato l'intenzione di schierarvi missili terra-aria a medio raggio per difendersi da attacchi missilistici e aerei.