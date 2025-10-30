Trump e Xi Jinping due ore faccia a faccia. Commercio, nucleare, terre rare: cosa hanno deciso

Foto: LaPresse

È durato un paio d’ore l’incontro fra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Trump ha poi detto che, su una scala da 1 a 10, valuterebbe il suo incontro con Xi Jinping con un 12. “L’intera relazione è molto, molto importante”, ha affermato.

Trump ha spiegato, a bordo dell’aereo, che USA e Cina sono vicinissime alla firma di un accordo commerciale. La questione relativa alle forniture di terre rare della Cina è stata risolta e si prevede che Pechino rimuova alcune delle restrizioni all’esportazione che hanno portato a tensioni tra Pechino e Washington.

“Tutte le terre rare sono state colonizzate, e questo vale per il mondo”, ha detto ai giornalisti dopo aver incontrato il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud. “Quell’ostacolo è stato rimosso… Non c’è più alcun ostacolo sulle terre rare. Speriamo che sparisca dal nostro vocabolario per un po’”, ha detto, aggiungendo che gli USA potranno continuare ad acquistare e produrre terre rare.

Sulla via del ritorno, Trump ha espresso una valutazione positiva del suo incontro con Xi, affermando che hanno raggiunto un accordo commerciale che potrebbe essere firmato a breve, senza tuttavia condividere ulteriori dettagli. Alla domanda su quanto tempo pensa che si possa arrivare a un accordo, Trump ha risposto: “Penso che molto presto, non avremo troppi ostacoli importanti”.

Poi ha assunto un tono più deciso, dichiarando: “Abbiamo un accordo. Ora, ogni anno lo rinegozieremo, ma credo che durerà a lungo. Si tratta di un accordo di un anno e lo prorogheremo dopo un altro anno”.

Secondo Trump, lui e Xi sono d’accordo su “quasi tutto”, compresi il commercio della soia e i dazi relativi al fentanil. “Abbiamo discusso di molti degli elementi di cui parlate continuamente”.

I presidenti hanno affrontato la situazione in Ucraina e Trump ha spiegato: “Lavoreremo entrambi insieme per vedere se possiamo ottenere qualcosa”.

Prima dell’incontro, sul suo social Truth, il presidente USA ha annunciato l’ordine di una ripresa immediata dei test delle armi nucleari, e l’argomento ha indubbiamente aleggiato sull’incontro con Xi.

Per Trump, la denuclearizzazione sarebbe una “cosa straordinaria”, ma ha ribadito che la ripresa dei test nucleari da parte degli Stati Uniti dopo una moratoria di 30 anni è “appropriata”. “Fanno tutti test nucleari”, ha detto Trump riferendosi a Russia e Cina. “Abbiamo più armi nucleari di chiunque altro. Non effettuiamo test… ma visto che altri li stanno facendo, penso sia giusto che lo facciamo anche noi”.

Non ha fornito dettagli su quando e dove avranno luogo i test nucleari statunitensi, limitandosi a dire: “Abbiamo dei siti di test. Sarà annunciato”. “Vorrei vedere una denuclearizzazione”, ha detto Trump. “È qualcosa di cui stiamo parlando con la Russia, e la Cina si aggiungerebbe se facessimo qualcosa”.