Taiwan, Pechino avverte Tokyo: "Intervento militare sarebbe atto d'aggressione"

13 novembre 2025

La Cina ha nuovamente avvertito che qualsiasi coinvolgimento militare del Giappone nello Stretto di Taiwan sarà considerato "un atto di aggressione" e comporterà una risposta militare immediata. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, citato dal South China Morning Post, rispondendo alle affermazioni della premier giapponese Sanae Takaichi, che la scorsa settimana aveva ipotizzato un possibile intervento militare di Tokyo in caso di conflitto tra Cina e Taiwan. "Se il Giappone osa usare la forza nello Stretto di Taiwan, la Cina reagirà con fermezza - ha detto Lin, sottolineando che Pechino "eserciterà il diritto all'autodifesa previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e difenderà la propria sovranità e integrità territoriale". La tensione è stata infiammata anche dalle parole di Takaichi al Parlamento giapponese, dove ha definito un eventuale conflitto nello Stretto una "situazione che minaccerebbe la sopravvivenza del Giappone".