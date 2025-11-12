Nuove mail di Epstein: Trump sapeva delle ragazze. Casa Bianca: "Fango sul presidente"

12 novembre 2025 a

Alcune e-mail pubblicate dai Democratici della Commissione di vigilanza della Camera statunitense, rivelate da CNN e New York Times, hanno aperto nuove ipotesi sui rapporti tra Donald Trump e Jeffrey Epstein. Secondo i messaggi resi pubblici, Trump avrebbe trascorso "ore" a casa del finanziere insieme a una donna e "sapeva delle ragazze", come scritto dallo stesso Epstein all'allora fidanzata e complice Ghislaine Maxwell. Quest'ultima, poi, sarebbe stata condannata per traffico sessuale di minori dopo la morte del finanziere.

La corrispondenza comprenderebbe anche e-mail dirette all'autore Michael Wolff. Il messaggio in cui si sostiene che il presidente statunitense "sapeva delle ragazze" sembrerebbe contraddire l'affermazione di Trump secondo la quale avrebbe cacciato l'imprenditore dal suo club in Florida per avergli "rubato" alcune dipendenti tra cui Virginia Giuffre. Le comunicazioni, nello specifico, sono state rese pubbliche dopo essere state ottenute in seguito all'emissione di un mandato nei confronti degli eredi di Epstein, all'inizio di quest'anno. La risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere: la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha accusato i Democratici della Camera di aver diffuso selettivamente le e-mail con l'obiettivo di diffamare il presidente statunitense.