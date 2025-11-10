Trump riceve il leader siriano Ahmad Al-Sharaa alla Casa Bianca

Foto: Afp

Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, segnando la prima visita ufficiale di un capo di stato siriano dal 1946, anno dell'indipendenza del paese dalla Francia. L'incontro arriva dopo la decisione di Trump di revocare le sanzioni imposte alla Siria, paese considerato uno stato paria per decenni a causa delle violazioni dei diritti umani e della repressione del regime di Bashar Assad. Al-Sharaa è stato nominato leader ad interim della Siria a gennaio, dopo aver guidato le forze ribelli che lo scorso dicembre hanno rovesciato Bashar Assad. In passato aveva legami con al-Qaida e su di lui pendeva una taglia di 10 milioni di dollari.

La sua nomina segna una svolta significativa nella politica siriana e nei rapporti internazionali. Tra gli obiettivi principali di al-Sharaa c'è l'abrogazione permanente delle sanzioni che avevano colpito il paese negli ultimi decenni. Così come annunciato nelle ore precedenti dalla Casa Bianca, l'incontro si è svolto a porte chiuse e non è stato dunque consentito l'ingresso alla stampa. I colloqui hanno avuto come focus le prospettive politiche e la cooperazione tra Stati Uniti e Siria, nel tentativo di normalizzare i rapporti dopo anni di isolamento internazionale.