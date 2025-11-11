Trump: "Esercito a Chicago per salvare il centro commerciale"

Foto: Ansa

Donald Trump torna a chiedere l'invio dell'esercito a Chicago, stavolta per salvare un centro commerciale. "Il Miracle Mile Shopping Center di Chicago, un tempo considerato il migliore della nostra nazione, ora ha un tasso di posti vacanti superiore al 28%" ha scritto su Truth, "ed e' pronto a chiudere se non si interviene contro omicidi e criminalità, che sono diffusi in tutta la citta'".

"Chiamate le truppe, velocemente, prima che sia troppo tardi" è l'appello del Presidente. Tuttavia, secondo i dati raccolti dal Consiglio di Giustizia Penale, nella prima meta' del 2025 il tasso di omicidi a Chicago è stato inferiore del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024.