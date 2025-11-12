Discorso tagliato, Trump contro la Bbc: "Sono obbligato a fare causa"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 12 novembre 2025

Donald Trump ha detto di essere "obbligato" a fare causa alla Bbc per il caso del montaggio "fuorviante" fatto dalla trasmissione 'Panorama' del discorso rivolto ai sostenitori radunati a Washington il 6 gennaio 2021. Montaggio che ha distorto il senso del discorso facendo apparire il presidente degli Stati Uniti come "promotore" delle violenze che seguiranno a Capitol Hill in cui cinque persone perderanno la vita. Gli avvocati di Trump hanno minacciato l'emittente britannica di una causa miliardaria nonostante la tv pubblica si sia scusata per aver dato l'impressione che il presidente avesse sollecitato "azioni violente" in vista dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti.

"Immagino di doverlo fare, perchè no?", ha affermato il presidente in un'intervista a Fox News. "Penso di avere l'obbligo di farlo perchè hanno truffato il pubblico e lo hanno ammesso", ha insistito Trump. "Si presume che la Gran Bretagna sia uno dei nostri grandi alleati" e "il governo possiede una fetta della Bbc". L'esecutivo guidato dal laburista Keir Starmer si è esibito in un gioco di equilibrismo sostenendo l'indipendenza dell'emittente pubblica senza apparentemente schierarsi contro Trump. La Bbc ha dichiarato che avrebbe "rivisto" la lettera del team legale di Trump. Il caso è esploso in un momento politicamente delicato per la Bbc, che deve rinegoziare il Royal Charter che delinea la governance dell'azienda e che scadrà nel 2027. Il presidente americano è stato accusato di aver avviato una serie di cause legali per soffocare le critiche nei media statunitensi da quando è tornato alla Casa Bianca, il 21 gennaio scorso. Il documentario trasmesso modificava il discorso di Trump in modo che sembrasse che aveva detto ai sostenitori che sarebbe andato con loro al Campidoglio e avrebbe "combattuto come un dannato", anche se in realtà aveva anche detto di "fare il tifo per i nostri coraggiosi senatori e deputati".