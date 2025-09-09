Israele colpisce la leadership di Hamas a Doha. Il raid a sorpresa e la rabbia del Qatar

09 settembre 2025 a

Israele ha colpito oggi la leadership politica di Hamas in Qatar, con un raid mirato che ha provocato una forte esplosione nel quartiere di Katara, a Doha. Lo ha confermato un funzionario israeliano all’emittente Channel 12, parlando di “un’operazione di omicidio mirato” contro esponenti di primo piano del movimento palestinese. Secondo le prime testimonianze raccolte dai media locali, una colonna di fumo si è alzata dalla zona dell’attacco. L’esercito israeliano e lo Shin Bet hanno rivendicato l’operazione in un comunicato ufficiale: “I membri della dirigenza colpiti hanno guidato le attività dell'organizzazione terroristica per anni e sono direttamente responsabili del massacro del 7 ottobre e della guerra contro lo Stato di Israele”. Tel Aviv ha aggiunto di aver fatto ricorso a “munizioni di precisione” e ad “altre informazioni di intelligence” per ridurre al minimo le vittime civili.

Una fonte di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che l’attacco è avvenuto mentre i leader del movimento erano riuniti a Doha per discutere della proposta del presidente statunitense Donald Trump per un cessate il fuoco a Gaza. Un’altra fonte, citata da Al Arabiya, ha confermato che “la delegazione negoziale in Qatar è stata presa di mira durante la riunione”. Secondo fonti israeliane, tra le vittime ci sarebbero Khalil al-Hayya, capo dell’ufficio politico di Hamas e leader del movimento nella Striscia di Gaza, e Zaher Jabarin, responsabile dell’organizzazione in Cisgiordania. Presenti all’incontro anche altre figure di spicco, riportano i media arabi citati dal Times of Israel: Muhammad Darwish, presidente del Consiglio di Shura di Hamas, e Khaled Mashaal, leader delle operazioni all’estero. Il raid è stato ribattezzato da Israele “Atzeret HaDin”, che si traduce come Giorno del Giudizio. Un nome dal forte valore simbolico, che richiama la festa ebraica di Shemini Atzeret, celebrata il 7 ottobre 2023, data dell’assalto di Hamas contro il sud di Israele.

Durissima la reazione di Doha. Il portavoce del ministero degli Esteri, Majed Al Ansari, ha dichiarato ad Al Jazeera: “Il Qatar condanna con la massima fermezza l'attacco condotto da Israele contro edifici residenziali che ospitavano diversi membri dell'ufficio politico di Hamas. Questo attacco criminale costituisce una flagrante violazione di tutte le leggi e norme internazionali e una grave minaccia alla sicurezza e all'incolumità dei qatarioti e dei residenti del Qatar”. Fonti della Cnn riferiscono infine che gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo da Israele dell’operazione, segno di un coordinamento diretto tra Washington e Tel Aviv.