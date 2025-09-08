Gerusalemme, ecco gli attentatori del bus. Sono loro gli "eroi" di Hamas

08 settembre 2025 a

Hanno un nome i due attentatori che hanno seminato sangue e panico a Gerusalemme lunedì 8 settembre. Mohammad Tag e Muthana Nagi Amrur: così si chiamano i due autori dell'attacco terroristico che ha provocato almeno sei morti e 12 feriti. I due, residenti in Cisgiordania, sono saliti a bordo di un autobus a Ramot, quartiere nel nord di Gerusalemme hanno aperto il fuoco sui passeggeri. Un membro delle forze di sicurezza e un civile sono intervenuti, uccidendoli.

Hamas ha elogiato l'attacco terroristico a Gerusalemme definendolo un'"operazione eroica". In una nota, l'organizzazione responsabile degli attacchi del 7 ottobre ha parlato di una "operazione che è una risposta naturale ai crimini dell'occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo" Israele. Hamas non ha rivendicato l'azione e non si è assunto la responsabilità dell'attacco, ma ha invitato i palestinesi della Cisgiordania a "intensificare il confronto con l'occupazione e i suoi coloni".