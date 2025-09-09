"Colpiti da un drone", fiamme sulla barca di Greta in viaggio per Gaza. Ma la Tunisia smentisce l'attacco

09 settembre 2025 a

Una delle imbarcazioni principali della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, "è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone". Lo comunicano gli stessi attivisti sui loro canali social, pubblicando anche un video dell'attacco avvenuto che sarebbe avvenuto questa notte in acque tunisine. La 'Family Boat', afferma la Flotilla, "trasportava i membri del comitato direttivo della Gsf", tra cui figura anche Greta Thunberg.

"L'imbarcazione batte bandiera portoghese e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. È in corso un'indagine e non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, queste saranno rese note immediatamente" si legge in una nota della Global Sumud Flotilla. "Gli atti di aggressione volti a intimidirci e a ostacolare la nostra missione non ci scoraggeranno. La nostra missione pacifica volta a rompere l'assedio su Gaza e a manifestare solidarietà alla sua popolazione prosegue con determinazione e risolutezza", aggiungono gli attivisti nel comunicato.

Le autorità del Paese nordafricano poco dopo hanno smentito le ricostruzioni degli attivisti. La Global Sumud Flotilla era ancorata al largo delle coste del porto tunisino di Sidi Bou Said quando è scoppiato un incendio a bordo, che è stato rapidamente domato, secondo un giornalista dell'Afp arrivato poco dopo lo spegnimento delle fiamme. Ma la causa dell'incendio rimane controversa, con il portavoce della guardia nazionale tunisina Houcem Eddine Jebabli che afferma che "non sono stati rilevati droni". "Secondo i risultati preliminari, l'incendio è scoppiato nei giubbotti di salvataggio a bordo", ha detto il portavoce, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso. Le notizie relative a un drone sono "del tutto infondate", ha riconfermato la guardia nazionale in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, suggerendo che l'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta. "E' stato al 100% un drone che ha sganciato una bomba", insistono gli attivisti a bordo. Nessuna reazione dai portavoce militari israeliani alla richiesta di commento.