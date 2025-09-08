Gaza, ecco i numeri degli aiuti umanitari che smentiscono Hamas

08 settembre 2025 a

Mentre Hamas elogia l'attentato di Gerusalemme e tesse ad arte una narrazione del conflitto in Medio Oriente ai danni dello Stato ebraico, i numeri degli aiuti umanitari parlano chiaro. Secondo fonti israeliane ufficiali, anche ieri, domenica 7 ottobre, corposo e concreto è stato il sostegno alla popolazione di Gaza. A entrare nella Striscia sono stati 210 camion, che hanno scaricato a Zikim e Kerem Shalom, e sei autocisterne di carburante. Non solo: 238 camion sono stati ritirati per la distribuzione e 140 sono quelli in attesa di ritiro. Infine, 26.284 scatole sono state distribuite da GHF (Gaza Humanitarian Foundation).