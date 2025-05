India-Pakistan, le parole dell'ambasciatore Ali Javed: "Grazie al governo italiano"

13 maggio 2025 a

India-Pakistan, il cessate il fuoco tra le due nazioni viene visto di buon occhio soprattutto tra le parti in causa. Proprio in queste ore l'ambasciatore pakistano in Italia, Ali Javed, ha voluto ringraziare l'Italia e il ministro degli Esteri Antonio Tajani per il suo intervento a favore della pace. "Il cessate il fuoco con l'India sta reggendo ed è grazie alla mediazione di alcuni Paesi amici, non solo degli Usa con il presidente Donald Trump, ma anche dell'Italia. Pertanto voglio ringraziare il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha avuto un ruolo importante" in questa crisi "e il governo italiano".

Cessate il fuoco totale tra India e Pakistan: l'annuncio di Trump

"Ma voglio sottolineare anche il ruolo che altri Paesi partner hanno giocato e il loro contributo per porre uno stop a questo potenziale conflitto come, ad esempio, la Cina, la Turchia e l'Arabia Saudita. La situazione potrebbe riaccendersi di nuovo in futuro così come è accaduto in passato. Quello che si deve fare a mio avviso è rispettare e onorare le risoluzioni delle Nazioni Unite".