India-Pakistan, ondata di attacchi notturni e rappresaglie: va avanti lo scontro tra potenze nucleari

09 maggio 2025 a

a

a

Si intensificano gli scontri tra India e Pakistan: Nuova Delhi ha accusato Islamabad di una nuova ondata di attacchi notturni sul suo territorio, nonostante i numerosi appelli internazionali alla de-escalation. In mattinata l’India ha segnalato "molteplici attacchi" da parte di droni pakistani durante la notte "lungo il confine". "Gli attacchi dei droni sono stati respinti e si è risposto in modo appropriato", ha aggiunto l’esercito. Il Pakistan non ha risposto immediatamente. Durante gli attacchi, un civile è stato ucciso da colpi di mortaio nel settore di Uri, ha riferito all’AFP una fonte della polizia che ha voluto mantenere l’anonimato. L’ultimo rapporto pubblicato giovedì dalle autorità indiane indicava 16 morti tra i civili. Da parte sua, il Pakistan ha deplorato 32 morti tra la sua popolazione.

L'India attacca il Pakistan, morti e feriti: un altro fronte di guerra infiamma il mondo

Lo scontro tra le due potenze nucleari ha causato la morte di circa 50 civili da quando l’India ha attaccato il suolo pakistano mercoledì, in rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nella parte indiana del Kashmir. L’India accusa il Pakistan di sostenere il gruppo jihadista sospettato di aver ucciso 26 persone nella località turistica di Pahalgam. Islamabad ha fermamente negato qualsiasi coinvolgimento. Il lancio di missili indiani è stato immediatamente seguito dalla risposta del Pakistan, trascinando i due Paesi nel più grave scontro militare degli ultimi due decenni. Le scuole sono state chiuse in tutto il Kashmir controllato dall’India e nelle regioni di confine pakistane degli stati confinanti del Punjab e del Rajasthan. Per motivi di sicurezza sono stati chiusi in totale 24 aeroporti nel quadrante nord-occidentale dell’India. Ieri sera la parte indiana del Kashmir, sulla quale entrambi i Paesi rivendicano la piena sovranità sin dalla sua spartizione dopo l’indipendenza nel 1947, è stata scossa da numerose esplosioni. Nuova Delhi li ha immediatamente attribuiti a una serie di attacchi missilistici e con droni pakistani contro installazioni militari. "Nessuna perdita. La minaccia è stata neutralizzata", ha dichiarato il Ministero della Difesa indiano. Rawalpindi

Israele alza il tiro: "Teheran come con Hamas". Trump: "Le centrifughe nucleari salteranno in aria"

Nel pomeriggio Lahore, la grande città pakistana al confine con l’India, si è svegliata al rumore di alcune esplosioni. L’India ha confermato di aver "neutralizzato" le difese aeree lì dispiegate in risposta a un attacco notturno di "missili e droni pakistani" diretti contro "obiettivi militari". L’esercito pakistano, da parte sua, ha affermato ieri di aver abbattuto 29 droni inviati dall’India in almeno nove città, alcune delle quali ospitano quartier generali militari o di intelligence, come Rawalpindi, città gemella della capitale Islamabad. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha affermato che i droni "hanno tentato di attaccare siti militari" e "hanno preso di mira i civili", uccidendo un soldato e ferendone quattro. Nonostante questa successione di operazioni militari, i due Paesi rivali continuano a negare pubblicamente qualsiasi intenzione aggressiva.

Il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar ha accusato i media indiani di "disinformazione". "Finora ci siamo solo difesi" ha sottolineato. Anche il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha affermato che "non è intenzione" del suo Paese "causare un’ulteriore escalation". Ma ha promesso una "risposta molto ferma" nel caso di un nuovo attacco. In questo clima di guerra, i ripetuti appelli alla moderazione provenienti da molte capitali straniere trovano sempre più difficoltà a essere ascoltati. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha chiesto ieri una "de-escalation". "Non ci lasceremo coinvolgere in una guerra che fondamentalmente non ci riguarda", ha aggiunto durante un’intervista a Fox News. Dopo la visita a Islamabad, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha proseguito la sua missione di mediazione a Nuova Delhi. L’Iran è "pronto a fare ogni sforzo per contribuire a ridurre le tensioni", ha affermato dopo la sua visita. Anche sul fronte dell’informazione infuria lo scontro tra i due Paesi. Ieri l’India ha ordinato a X di bloccare più di 8.000 account, tra cui quelli di organi di stampa internazionali. Il social network ha dichiarato di aver aderito con riluttanza, denunciando la "censura". Nuova Delhi aveva già chiesto la messa al bando di diversi account di personaggi politici, celebrità e organi di stampa pakistani in India.