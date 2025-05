India-Pakistan, scatta il cessate il fuoco totale. L'annuncio di Trump

Sullo stesso argomento: Ondata di attacchi notturni e rappresaglie: si teme davvero la guerra nucleare

10 maggio 2025 a

a

a

Rientra la crisi tra Nuova Delhi e Islamabad. "Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono lieto di annunciare che India e Pakistan hanno concordato un cessate il fuoco completo e immediato. Congratulazioni a entrambi i Paesi per aver dimostrato buon senso e grande intelligenza. Grazie per l'attenzione a questa questione!", ha annunciato sul suo social Truth il presidente Usa Donadl Trump. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha annunciato che Pakistan e India hanno concordato "un cessate il fuoco con effetto immediato" in un messaggio su X, confermando l'annuncio simile del presidente Trump.

Video su questo argomento India colpisce basi aeree e il Pakistan contrattacca, nuova escalation TMNews

Da diversi giorni Islamabad e Nuova Delhi sono impegnate nel loro peggior scontro militare degli ultimi decenni, con uno scambio di attacchi con droni, missili e armi da fuoco lungo il confine conteso del Kashmir. Il cessate il fuoco tra i due Paesi è entrato in vigore da subito, dalle 13:30 ora italiana (le 17 in India). Lo ha affermato il ministro degli Esteri indiano Vikram Misri, confermando l'accordo di tregua. L'intesa, ha spiegato anche il ministro, è avvenuta direttamente tra i due Paesi dopo una telefonata tra i due direttori delle operazioni militari. Durante la chiamata, è stato concordato che entrambe le parti "avrebbero cessato ogni fuoco e azione militare" a partire dalle 17:00 ora standard indiana". Misri ha aggiunto che i direttori generali dei due Paesi dovrebbero incontrarsi nuovamente lunedì.