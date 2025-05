L'India attacca il Pakistan: "Operazione Sindoor", altro fronte di guerra infiamma il mondo

07 maggio 2025 a

a

a

Si apre un altro fronte di guerra sullo scacchiere internazionale. È scattato nella notte italiana l'attacco dell'aviazione indiana contro quelli che Nuova Delhi ha definito una serie di "obiettivi terroristici" in Pakistan, per dare una "risposta pungente" all'attacco avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, nel Kashmir indiano, in cui hanno perso la vita ventisei turisti. All'operazione è stato assegnato il nome in codice "Sindoor", dal simbolo rosso che le donne indù sposate si mettevano nei capelli. Ad essere colpiti, poco dopo l'una di notte ora locale (le 22.54 ora italiana) sono stati nove siti che si ritiene ospitino basi dei gruppi terroristici Jaish-e-Mohammed ("l'esercito di Maometto") e Lashkar-e-Taiba ("esercito del bene"), organizzazioni regolarmente coinvolte in attacchi in India. Gli obiettivi erano situati a Muzaffarabad, Kolti, Muridke, Bagh e Bahawalpu ovvero nel Kashmir pakistano e nel Punjab.

Il Ministero della Difesa indiano ha sottolineato che si è trattato di "un'azione mirata e misurata" che "non ha lo scopo di aggravare la situazione" rimarcando che nessuna installazione militare pakistana è stata presa di mira. "L'India ha dimostrato grande moderazione nella scelta degli obiettivi e dei metodi utilizzati", ha affermato il ministero in una nota. Il Pakistan, da parte sua, ha definito l'accaduto un "flagrante atto di guerra".

Secondo l'esercito pakistano, gli indiani hanno effettuato 24 attacchi in sei siti, provocando ben 26 morti tra i civili, tra cui una bambina di 3 anni, e 46 feriti. In una dichiarazione pubblicata nella notte sul suo sito web, il Ministero degli Esteri di Islamabad ha denunciato "un atto di guerra indiscutibile e immotivato": "L'aeronautica militare indiana, pur rimanendo nello spazio aereo indiano, ha violato la sovranità del Pakistan" si legge nella nota. "Questo atto di aggressione indiana ha causato la morte di civili, tra cui donne e bambini. Ha inoltre rappresentato una grave minaccia per il traffico aereo commerciale. Condanniamo fermamente la vile azione dell'India, che costituisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle norme consolidate sulle relazioni interstatali. Dopo l'attacco di Pahalgam, i leader indiani hanno nuovamente sfruttato lo spettro del terrorismo per promuovere la loro falsa narrazione di essere una vittima, mettendo a repentaglio la pace e la sicurezza regionale. L'azione irresponsabile dell'India ha portato i due stati dotati di armi nucleari più vicini a un conflitto su larga scala. La situazione continua ad evolversi. Il Pakistan si riserva il diritto di rispondere in modo appropriato, nel momento e nel luogo da essa scelti, in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale".

A tale proposito, il ministero della Difesa pakistano ha, quasi in contemporanea, annunciato che in realtà "La risposta è iniziata e, se Dio vuole, si intensificherà. Non ci vorrà molto per risolvere il problema". Il contrattacco pakistano al momento è stato affidato all'artiglieria, che ha cominciato a sparare su obiettivi indiani. Il Comitato per la sicurezza nazionale del Pakistan, un organismo convocato solo in situazioni estreme, si sta riunendo in queste ore. Secondo una fonte della sicurezza indiana e diversi organi di stampa locali, tre aerei da combattimento dell'aeronautica militare indiana si sono schiantati sul suolo indiano, per ragioni non immediatamente specificate. I resti di due di questi velivoli sono stati ritrovati nella parte indiana del Kashmir, l'altro nello stato del Punjab. Non si conosce al momento la sorte dei piloti. Da parte sua, il Pakistan afferma di aver abbattuto cinque aerei indiani, secondo il ministro dell'Informazione Attaulah Tarar.

"Il mondo non può permettersi uno scontro militare" tra India e Pakistan, ha affermato il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric. Antonio Guterres "invita entrambi i Paesi a esercitare moderazione militare", ha aggiunto. Da parte sua, il presidente americano Donald Trump afferma di sperare che gli scontri tra India e Pakistan "finiscano molto rapidamente". Alla richiesta di un commento sull'accaduto, il tycoon ha risposto: "È un peccato. Ne abbiamo appena saputo". "Sapete - ha detto il presidente ai giornalisti nelle Studio Ovale - hanno combattuto per molti decenni e secoli, in realtà, se ci pensate bene. Spero solo che tutto questo finisca molto presto". In precedenza, Washington aveva invitato India e Pakistan a lavorare per una "risoluzione responsabile" delle loro divergenze, mentre Nuova Delhi aveva affermato che avrebbe "tagliato l'acqua" che irriga il Pakistan come rappresaglia per il mortale attacco nel Kashmir controllato dall'India del 22 aprile, che Nuova Delhi attribuisce a Islamabad.

"Continuiamo a sollecitare Pakistan e India a lavorare per una risoluzione responsabile che mantenga la pace a lungo termine e la stabilità regionale nell'Asia meridionale", ha detto ai giornalisti la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce. La portavoce ha affermato che gli Stati Uniti sono rimasti "in contatto con i governi di entrambi i Paesi a diversi livelli". Il segretario di Stato americano Marco Rubio sta "monitorando attentamente la situazione". Anche la Cina ha dichiarato di "deplorare" gli attacchi indiani effettuati durante la notte contro il Pakistan, e di essere inoltre "preoccupata" per la nuova escalation di tensione tra i due vicini. "Invitiamo l'India e il Pakistan a dare priorità alla pace e alla stabilità, a mantenere la calma, a esercitare moderazione ed evitare di adottare misure che potrebbero complicare ulteriormente la situazione", ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino in una nota.