Israele approva il piano per la conquista e il mantenimento di Gaza. La strategia anti-Hamas

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all’unanimità il piano operativo per la prossima fase della campagna nella Striscia di Gaza, che includerebbe la "conquista di Gaza e il mantenimento dei territori a tempo indeterminato". Lo ha svelato un funzionario israeliano citato dal Times of Israel. Il piano presentato dal Capo di Stato Maggiore delle IDF, Tenente Generale Eyal Zamir, prevede anche lo spostamento della popolazione civile verso sud e gli attacchi ad Hamas affinché non assuma il controllo degli aiuti umanitari usati come leva politica e di consenso, con l’obiettivo di "distruggere le capacità di governo" del gruppo terroristico.

Durante la riunione di gabinetto, c’è stata una "accesa discussione" tra Zamir e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, dopo che questi aveva detto che non è necessario consentire l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Secondo Canale 12, il ministro di estrema destra ha affermato che "le riserve alimentari di Hamas dovrebbero essere bombardate" e che Gaza ha "aiuti a sufficienza". Zamir avrebbe replicato duramente che "idee come questa mettono in pericolo" Israele. Eppure, riporta l’emittente pubblica Kan, lo stesso Netanyahu è intervenuto per sostenere Ben Gvir e dire all’alto ufficiale che "ogni ministro può esprimere la propria posizione". Parole alle quali Zamir ha risposto dicendo che "esiste il diritto internazionale e Israele si impegna a rispettarlo: non possiamo affamare la Striscia".

Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha sottolineato che Israele è "obbligato a portare aiuti nella Striscia in base al diritto internazionale". Alla fine il gabinetto ha approvato un piano per riprendere le consegne di aiuti a Gaza, rivedendone al contempo il meccanismo al fine di ridurre al minimo il 'dirottamento' da parte di Hamas. Ben Gvir è stato l’unico a votare contro il piano, che verrà attuato "quando la situazione a Gaza lo richiederà". Il capo di stato maggiore israeliano ha inoltre avvertito i ministri che la nuova operazione a Gaza potrebbe mettere in pericolo gli ostaggi ancora nell'enclave: "Israele potrebbe perdere gli ostaggi se lancia un'operazione su larga scala nella Striscia".