Tel Aviv, un missile Houthi colpisce l'aeroporto. Netanyahu: Iran responsabile

Un missile balistico ha bucato le difese aeree israeliane e ha colpito l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, ferendo in maniera lieve 6 persone. L'attacco è stato rivendicato dagli Houthi, il gruppo ribelle yemenita sostenuto dall'Iran che si è schierato contro le operazioni militari di Israele a Gaza fin dall'inizio della guerra. "Abbiamo dimostrato la nostra capacità di colpire obiettivi sensibili in Israele", ha affermato Mohammed al-Bukhaiti, alto funzionario del movimento, precisando che gli Houthi "non hanno linee rosse" nella lotta contro Israele. Ha esultato per la riuscita dell'attacco l'alleato Hamas. "Gloria allo Yemen, figlio della Palestina, che continua a sfidare le forze più potenti dell'ingiustizia e che rifiuta di cedere nonostante l'aggressione di cui è oggetto", ha lodato Abu Obeida, portavoce delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, sottolineando che gli Houthi "stanno intensificando i loro attacchi al cuore dell'entità sionista, aggirando i sistemi più avanzati al mondo".

In effetti Israele possiede sistemi avanzati di difesa aerea che sembrano però aver questa volta fallito. Fonti hanno riferito ai media locali che né il sistema di difesa aerea a lungo raggio Arrow dell'aeronautica militare israeliana né il sistema statunitense Thaad sono riusciti a intercettare il missile Houthi, prima che colpisse l'aeroporto Ben Gurion. L'esercito israeliano ha affermato di aver tentato più volte di abbattere il razzo senza riuscirci. Gli Stati Uniti avevano inviato il Thaad in Israele lo scorso anno, viste le tensioni con l'Iran. L'attacco ha causato la chiusura dello scalo per un'ora e oltre 20 voli sono stati cancellati. Molte compagnie aeree hanno scelto di fermare i propri aerei da e per Tel Aviv. British Airways ha annunciato la sospensione del servizio da e per la capitale israeliana fino al 7 maggio. Air India ha preso la stessa misura fino al 6 maggio, così come il gruppo Lufthansa, che comprende Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines ed Eurowings.

Il governo israeliano ha promesso una risposta all'attacco. Il primo a parlare è stato il ministro della Difesa Israel Katz, che ha minacciato: "Chiunque ci danneggi, sarà punito sette volte tanto". Il primo ministro Benjamin Netanyahu gli ha fatto eco in serata: "Abbiamo operato contro di loro in passato e agiremo in futuro", ha detto riferendosi agli Houthi in un video pubblicato sui social. "Gli attacchi degli Houthi provengono dall'Iran", ha poi precisato un un post successivo su X, "Israele risponderà all'attacco degli Houthi nel momento e nel luogo che sceglieremo, colpendo i loro padroni, i terroristi iraniani".