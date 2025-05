Lady Gaga, sventato l'attentato al concerto a Copacabana: "Attacco con esplosivo"

04 maggio 2025 a

La polizia brasiliana ha sventato un attentato dinamitardo al concerto di Lady Gaga a Copacabana, a sud di Rio de Janeiro. Lo rende noto la polizia di Rio de Janeiro, spiegando che l'operazione è stata condotta in collaborazione con il ministero della Giustizia. Gli agenti hanno arrestato due persone, l'uomo che ha organizzato il piano e un adolescente, si legge sull'account 'X' della polizia brasiliana. Al concerto, gratuito, hanno partecipato circa 2,1 milioni di persone. Stando a quanto si apprende, il complotto è stato orchestrato da un gruppo che promuove l'incitamento all'odio e la radicalizzazione degli adolescenti, tra cui l'autolesionismo e contenuti violenti come forma di appartenenza sociale.

"I sospettati reclutavano partecipanti, compresi minorenni, per compiere attacchi coordinati utilizzando esplosivi improvvisati e molotov", ha affermato la polizia. Il ministero della Giustizia ha precisato che i reclutatori si sono identificati come membri del fan club mondiale di Lady Gaga, noti come "Little Monsters". L'operazione si è basata su un rapporto del Cyber ​​Operations Lab del ministero, redatto in seguito a una soffiata dell'intelligence della polizia dello stato di Rio, che ha scoperto piattaforme digitali che incoraggiavano comportamenti violenti tra gli adolescenti utilizzando un linguaggio in codice e simboli estremisti.