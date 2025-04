Ucraina, la minaccia di Rubio: "Senza progressi Usa via dal negoziati"

18 aprile 2025 a

Senza un segnale chiaro che si possa raggiungere un'intesa tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti abbandoneranno "entro pochi giorni" i loro sforzi per mediare un accordo di pace. E' la minaccia del segretario di Stato americano, Marco Rubio, nelle stesse ore in cui Kiev fa sapere di aver firmato un memorandum con gli Stati Uniti sul controverso accordo sui minerali. Prima di lasciare Parigi dopo aver incontrato i leader europei e ucraini, Rubio ha affermato che l'amministrazione Trump vuole ancora un accordo per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, ma ha aggiunto che lo stesso presidente Usa ha molte altre priorità in tutto il mondo ed è disposto a lasciare il tavolo senza chiari segnali di progresso dei colloqui. "Se non è possibile porre fine alla guerra in Ucraina, dobbiamo voltare pagina", ha detto Rubio ai giornalisti, aggiungendo che l'amministrazione Trump deciderà "nel giro di pochi giorni se ciò sarà fattibile o meno nelle prossime settimane". "Non è la nostra guerra. Non l'abbiamo iniziata noi", ha detto Rubio. "Gli Stati Uniti hanno aiutato l'Ucraina negli ultimi 3 anni e vogliamo che finisca, ma non è la nostra guerra", ha ripetuto.

"I progressi nei negoziati ci sono", ha risposto il Cremlino, secondo cui questi progressi sono legati alla moratoria provvisoria "rispettata dalla Russia, sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche". Il portavoce di Vladimir Putin, Dmytry Peskov ha chiarito pero' che "naturalmente, ci attendono ancora molte difficili discussioni" e ha aggiunto che la moratoria di 30 giorni sulle infrastrutture energetiche è "scaduta". La Russia intanto prosegue la sua offensiva lungo i 1.000 km di fronte con l'Ucraina e ha intensificato gli attacchi aerei contro civili e infrastrutture ucraine. Dopo i missili di domenica scorsa su Sumy, che hanno ucciso 35 persone e ferite 117, le forze di Mosca hanno lanciato un attacco missilistico ancora su Sumy e su Kharkiv: l'attacco missilistico russo su Kharkiv ha causato 1 morto e decine di feriti, tra cui 5 bambini, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Il raid ha danneggiato almeno 20 condomini, 30 case e 1 istituto scolastico. Un incendio è scoppiato nei locali di un'azienda, su una superficie di 450 metri quadrati. Mosca, che continua ad accusare Kiev di non rispettare la moratoria sulle infrastrutture energetiche, ha fatto sapere da parte sua che le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 56 droni ucraini su 4 regioni del Paese, in Crimea e nel Mar d'Azov. Ventisette velivoli senza pilota sono stati distrutti sul territorio della regione di Voronezh, 12 sul territorio della regione di Belgorod, altri 12 sul Mar d'Azov, 3 sulla Crimea e 1 ciascuno sui territori delle regioni di Rostov e Krasnodar, ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca.