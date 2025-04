Casa Bianca, Giorgia Meloni a Donald Trump: "Rendermo grande l'Occidente"

17 aprile 2025 a

Nel corso del bilaterale nello Studio Ovale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente Donald Trump ha dichiarato di non avere nessuna fretta nel voler raggiungere degli accordi commerciali poiché secondo la sua tesi "stanno contribuendo ad arricchire gli Stati Uniti". Tuttavia in occasione della visita di Meloni, Trump non ha escluso la possibilità giungere a un compromesso con l'Europa. "Non ci saranno problemi a fare un accordo con l'Ue sui dazi, non ci saranno problemi con nessuno", ha affermato Trump. Nel corso del bilaterale Meloni ha ribadito l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Stati Uniti. "Abbiamo parlato molto delle cose che Italia e Stati Uniti possono fare insieme, come la Difesa, l'economia, lo spazio e l'energia - ha affermato Meloni - L'Italia dovrà aumentare le sue importazioni di Gnl e anche il nucleare, che stiamo cercando di sviluppare, credo che ci possano essere dei modi per collaborare e le imprese italiane investiranno per molti anni, come sapete, nei prossimi anni credo circa 10 miliardi - prosegue Meloni - E questo dimostra che le nostre economie sono interconnesse. Questo è stato importante, non riguarda solo l'Italia ma l'intera Europa. Lo scambio tra noi è un investimento molto importante". Per l'occasione Meloni ha dichiarato nello Studio Ovale che Trump ha accettato l'invito per un viaggio ufficiale nel suo Paese. Al momento non è stata divulgata alcuna data. Il vicepresidente JD Vance partirà venerdì per una visita a Roma.

Meloni ha anche elogiato il leader statunitense, affermando che "l'obiettivo per me è rendere di nuovo grande l'Occidente", riecheggiando lo slogan della campagna elettorale di Trump. Meloni ha affermato di condividere la sua lotta contro l'ideologia "woke". Trump ha anche elogiato Meloni, sostenendo che "ha conquistato l'Europa": "È una persona eccezionale - ha affermato il presidente Usa - Giorgia Meloni mi piace molto, è una dei veri leader del mondo. Una premier eccezionale e sta facendo un lavoro eccezionale in Italia". Meloni si è inoltre dichiarata "fiera di essere il primo ministro dell'Italia, che ha un'ottima situazione nonostante la contingenza, è un Paese stabile, con un milione di posti di lavoro in più". Durante il bilaterale Trump ha parlato del conflitto in Ucraina, sostenendo che, dopo numerose false partenze, gli Stati Uniti sono pronti a trattare con l'Ucraina sull'accesso ai minerali essenziali del Paese: "Abbiamo un accordo sui minerali", ha affermato Trump, aggiungendo che il prossimo giovedì verrà firmato l'accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina. Il tycoon ha inoltre elogiato l'Italia, giudicata "molto utile" per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina. Meloni ha anche reso noto che in occasione del prossimo vertice della Nato, l'Italia annuncerà un aumento delle spese al 2% sulla Difesa: "L'Europa è impegnata a fare di più - ha affermato Meloni - sta lavorando sugli strumenti per consentire e aiutare gli stati membri ad aumentare le spese per la difesa. Siamo convinti che tutti debbano fare di più". Altro tema trattato nel corso dell'incontro è stato quello dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Per l'occasione Trump ha ribadito ancora una volta che se non si dovesse giungere a un accordo "si metterà molto male per l'Iran".