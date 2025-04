Meloni riceve il vicepresidente Vance: "Rapporto privilegiato Italia-Usa"

18 aprile 2025 a

Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e Donald Trump si cambia location: alle 13 il vicepresidente Usa J. D. Vance è arrivato a Palazzo Chigi per il bilaterale con la premier. Ad accoglierlo, il picchetto d'onore schierato al centro del cortile del palazzo del governo italiano. "Sono felice di accogliere qui il vicepresidente degli Stati Uniti Vance che non vedo da un sacco di tempo...", ha scherzato Meloni, sottolineando come con il vice di Trump, nella serata di ieri c'era già stata occasione di incontro allo studio ovale della Casa Bianca, durante la trasferta del premier italiano a Washington.

"Ieri alla Casa Bianca abbiamo avuto un fantastico incontro'', ha detto la premier che poi ha aggiunto: "Io credo che l'Italia possa essere un partner estremamente importante nell'Europa e nel Mediterraneo. C'è un rapporto privilegiato'' degli Usa ''con noi''. ''Questa sua presenza oggi qui è un'altra grande occasione per rafforzare la nostra cooperazione bilaterale".

"Apprezzo la nostra amicizia, sia quella tra le nostre nazioni che tra noi personalmente", ha dichiarato dal canto suo Vance. Dopo aver scherzato sulla scelta della leader di Fratelli d'Italia di parlare in italiano ("anche se mi avesse insultato lo avrebbe fatto nella lingua più bella immaginabile"), Vance ha riportato i saluti di Donald Trump "a lei e a tutti gli italiani" e ha annunciato di voler "aggiornare" la premier sugli sviluppi nei negoziati tra Russia e Ucraina e su "alcune delle cose che sono successe anche nelle ultime 24 ore". "Non voglio dare giudizi affrettati - ha aggiunto - ma siamo ottimisti di poter far finire questa guerra brutale". Si parlerà anche dei "rapporti economici, molto importanti tra Italia e Stati Uniti". "Stiamo avendo grandi negoziati commerciali anche con l'Unione Europea - ha continuato Vance - ne abbiamo già parlato a lungo ieri e ne parleremo ancora oggi". Il vicepresidente americano parteciperà ai riti della Pasqua in Vaticano e domani incontrerà il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin.