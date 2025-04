Usa, dopo il “peggior ritratto” di Trump è crisi nera per la pittrice Sarah Boardman

07 aprile 2025 a

È «il peggiore ritratto» di Donald Trump quello dipinto dalla pittrice Sarah A. Boardman. Tanto che il presidente americano ha voluto che fosse rimosso dal Congresso del Colorado. Con la conseguenza che ora la carriera di ritrattista di Boardman, lunga 40 anni, è a rischio. Lo racconta lei stessa sul proprio sito personale respingendo l’accusa di Trump secondo cui lei avrebbe «intenzionalmente distorto» la sua immagine. Parole che stanno «avendo un impatto diretto e negativo sulla mia attività, che ora rischia di non riprendersi», ha affermato l’artista.

Eppure il dipinto di Boardman è stato appeso accanto ai ritratti di altri presidenti degli Stati Uniti al Campidoglio di Denver per quasi sei anni prima che Trump esprimesse il suo disappunto il mese scorso. Il quadro è stato successivamente rimosso su richiesta dei repubblicani dopo che su Truth Social il presidente degli Stati Uniti aveva scritto: «A nessuno piace una brutta foto o un brutto dipinto di se stesso, ma quello in Colorado, nel Campidoglio, è stato volutamente distorto a un livello che forse nemmeno io avevo mai visto prima». Trump ha anche attaccato personalmente Boardman dicendo che «deve aver perso il suo talento invecchiando».

Boardman si è però difesa dalle accuse di Trump, sostenendo sul proprio sito Internet di aver lavorato «accuratamente, senza ‘distorsione intenzionale’, pregiudizi politici o qualsiasi tentativo di caricatura del soggetto, reale o implicito». L’artista ha aggiunto di aver ricevuto «recensioni e feedback estremamente positivi» sull’opera da quando è stata svelata nel 2019. L’artista ha quindi accusato a sua volta il presidente di aver messo in dubbio le sue «intenzioni, integrità e capacità». Boardman non ha spiegato in che modo la sua produzione sia stata influenzata dalla controversia, scrivendo che «non rilascerà ulteriori commenti» sulla questione.