Dazi, effetto Trump sugli iPhone: verso rincari record, si rischiano prezzi raddoppiati

07 aprile 2025 a

a

a

Le politiche commerciali del presidente statunitense Donald Trump stanno scombinando tutto il globo. Tra i settori più esposti c'è quello della tecnologia, e in particolare Apple, che rischia di essere colpita duramente dall’inasprimento delle tariffe doganali. Secondo gli esperti del Wall Street Journal, i nuovi dazi introdotti — che colpiscono pesantemente le importazioni da diversi Paesi asiatici — potrebbero far lievitare sensibilmente il costo di produzione dei dispositivi Apple, soprattutto degli iPhone, il prodotto di punta dell’azienda californiana. Sebbene Apple sia un colosso americano, gran parte della sua filiera produttiva è distribuita in Asia. La realizzazione degli iPhone avviene in prevalenza in Cina, attraverso la collaborazione con la taiwanese Foxconn, oggi soggetta a una tariffa del 54%. Ma la stretta colpisce anche gli stabilimenti in Vietnam e India, con rispettivi dazi del 46% e 26%, senza dimenticare Malesia (24%) e Thailandia (37%), coinvolte nella produzione degli iMac. Il risultato è un’impennata dei costi di assemblaggio per Apple, che ora si trova a dover scegliere se assorbire l’aumento o trasferirlo sul prezzo finale al consumatore.

L'Ue cerca una difficile unità sui dazi. Ma intanto hanno messo il freno a Ursula

Gli analisti prevedono aumenti di prezzo significativi. Alcune stime parlano di rincari medi del 18%, mentre secondo Rosenblatt Securities si potrebbe arrivare a un +43%. Un iPhone 16, attualmente in vendita a 799 dollari negli Stati Uniti, potrebbe salire fino a 1.142 dollari. Il modello Pro Max da 1 TB, ora proposto a 1.599 dollari, rischia di superare i 2.300 dollari. Il rincaro dei dispositivi Apple non risparmierà l’Europa. In Italia, ad esempio, l’iPhone 16 Pro Max — oggi in vendita a 1.489 euro — potrebbe costare fino a 1.757 euro in uno scenario moderato, o toccare i 2.129 euro (quasi il doppio) se il rincaro massimo previsto si concretizzasse. E non si tratta solo di smartphone: anche prodotti come gli AirPods o gli iMac potrebbero subire aumenti simili. Tutto dipenderà dalle decisioni di Apple su come gestire la nuova impennata dei costi.