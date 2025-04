Federico Rampini fa impazzire Parenzo: "Se comandasse Musk sarebbe un mondo migliore"

07 aprile 2025 a

a

a

I dazi di Donald Trump stanno mandando nel caos le Borse mondiali, con forti perdite ovunque. Il presidente Usa è convinto che le barriere commerciali imposte a mezzo mondo alla lunga porteranno a una nuova epoca di benessere, almeno per l'America. Tuttavia anche persone vicinissime a Trump come Elon Musk hanno forti dubbi che la medicina, sempre che sia tale, dei dazi possa far bene.

La vicenda, ovviamente, crea qualche imbarazzo nella galassia dei commentatori progressisti che non sanno se ora devono tornare a tifare per il neo-cattivone Musk... Ma non era tra gli oligarchi che dettano l'agenda economica a Trump? "Per favore smettiamola con la teoria molto italiana dell'oligarchia - afferma Federico Rampini nel corso de L'aria che tira, su La7 - perché chi si è riempito la bocca di questa parola non ha capito niente e non è in grado di spiegare quello che sta accadendo".

Effetto dazi sulle borse. Profondo rosso sui mercati: quanto perde Milano

A cosa si riferisce l'editorialista del Corriere della sera? "I cosiddetti oligarchi non vogliono la guerra dei dazi - osserva Rampini che sorprende il conduttore David Parenzo - Se davvero l'America fosse un'oligarchia non sarebbe accaduto nulla di tutto questo pandemonio che agita il mondo dal 2 aprile. Gli oligarchi hanno bisogno delle frontiere aperte, ammesso che siano oligarchi, non lo sono visto che non comandano loro nell'amministrazione Trump. Musk come Bezos, come la Apple, come Microsoft, non hanno nessun interesse da una guerra commerciale". Senza contare che stanno perdendo soldi in Borsa.

L'Ue cerca una difficile unità sui dazi. Ma intanto hanno messo il freno a Ursula

Rampini è spietato sul "teorema degli oligarchi", che "è una delle tante piste fasulle che degli analisti improvvisati in Italia vi hanno sciorinato per settimane e settimane. Non c'è l'oligarchia. Se ci fosse, stareste tutti molto meglio. Sarebbe molto meglio un mondo in cui davvero comanda Musk". A lui vanno bene i dazi zero. Il problema è che Trump è un'altra cosa".