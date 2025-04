Bufera dazi sui mercati. Trump: "Guadagniamo miliardi", le proteste e lo scontro con la Cina

07 aprile 2025 a

"Ogni settimana gli Stati Uniti, di cui tutti si approfittano da tanto tempo, stanno riportando miliardi di dollari dai Paesi profittatori con i dazi già in vigore". Lo scrive su Truth Donald Trump, anche in risposta alle dichiarazioni della Cina secondo cui "l’abuso dei dazi da parte degli Stati Uniti equivale a privare i Paesi, soprattutto quelli nel Sud Globale, del loro diritto allo sviluppo". "Questo nonostante il più grande approfittatore di tutti, la Cina, i cui mercati stanno crollando, abbia appena aumentato i suoi dazi del 34%, in aggiunta a quelli a lungo termine già assurdamente elevati, senza tenere conto del mio avvertimento ai Paesi profittatori di non reagire", prosegue Trump.

Effetto Trump sugli iPhone: rincari record in vista, rischio prezzi raddoppiati

Tuttavia sono centinaia di migliaia di americani che nel weekend scorso, in migliaia di località, hanno detto a Trump ’hands off’,giù le mani, "dal nostro governo, dalla nostra economia, dai nostri diritti", molti sono scesi in piazza spinti dalla preoccupazione per i propri fondi pensione in caduta verticale nella tempesta finanziaria scatenata dai dazi di Trump. Intanto i mercati azionari europei riducono le perdite accusate in avvio di giornata ma proseguono pesanti. Alcuni analisti hanno parlato di un sell-off "storico" causato proprio dall'offensiva sui dazi di Trump contro i partner commerciali degli Stati Uniti. La Borsa di Parigi viaggia in calo del 4,16% dopo essere scesa di oltre il 6%. A Francoforte, il Dax, che comprende i 40 titoli societari più importanti della Germania, cede il 4,30%, dopo aver subito un breve crollo di oltre il 10%. La Borsa di Londra perde il 3,66% e Milano il 4,56%. È stato calcolato che in Europa sarebbero andati in fumo 890 miliardi in tre ore.