Medioriente, Casa Bianca contro Hamas: "Perché ha scelto la guerra"

La Casa Bianca ha accusato Hamas di aver scelto la via della guerra con il suo rifiuto al piano per il rilascio di ostaggi in cambio di un prolungamento della tregua.

Israele torna a bombardare Gaza: vittime per il raid sul nord. "Violazione della tregua"

«Hamas avrebbe potuto rilasciare ostaggi per estendere il cessate il fuoco ma invece ha scelto il no e la guerra», ha dichiarato il portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale, Brian Hughes.