Hamas, nuovo video sugli ostaggi: il solito terribile messaggio psicologico ad Israele

Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il video, riporta il Times of Israel, ritrae Iar Horn, ostaggio liberato due settimane fa dal gruppo, mentre saluta il fratello Eitan, tuttora tenuto prigioniero nell’enclave palestinese. Nel filmato, precisa il giornale, si vedono i fratelli Horn, Sagui Dekel-Chen e altri due ostaggi le cui identità non possono essere accertate poiché le immagini dei loro volti sono sfumate. Nel video i cinque ostaggi si abbracciano e le immagini sono state quindi girate prima del rilascio di Iair Horn e Sagui Dekel-Chen, tornati in libertà il 15 febbraio scorso. Eitan Horn, riferisce ancora il Times of Israel, chiede al governo israeliano di Benjamin Netanyahu di passare alla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza - come vuole Hamas - per arrivare al rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in mano al gruppo.

Intanto Hamas ribadisce di voler «completare le fasi» dell’accordo di cessate il fuoco con Israele e afferma di «respingere categoricamente» la «presenza di forze straniere» nella Striscia di Gaza. In un messaggio indirizzato ai partecipanti al summit della Lega Araba previsto per la prossima settimana al Cairo e rilanciato dalla tv satellitare al-Jazeera, i terroristi palestinesi affermano la «volontà di completare le fasi dell’accordo di tregua» per arrivare a un «cessate il fuoco completo e permanente, al ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza, alla ricostruzione e alla fine dell’assedio». Nel messaggio il gruppo «rifiuta categoricamente qualsiasi tentativo di imporre progetti o forme di amministrazione che non siano palestinesi e la presenza di forze straniere sul territorio della Striscia di Gaza».