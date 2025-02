Israele-Hamas, braccio di ferro sulla fase due della tregua. I negoziati partono male

28 febbraio 2025 a

Sulla carta, domani scade la prima fase di 42 giorni dell’accordo di cessate il fuoco sottoscritto da Israele e Hamas a metà gennaio. E sempre sulla carta dovrebbe scattare la fase due, altre sei settimane, che prevede il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia a cominciare dal corridoio Filadelfia. Ma i negoziati sui prossimi passi sono iniziati in salita. Israele insiste nel non voler far passare alla seconda parte dell’intesa e a prolungare piuttosto di altre sei settimane la fase uno. Il ministro della Difesa Israel Katz o ha ribadito più volte: «Il mantenimento del controllo del corridoio Filadelfia non è negoziabile», ha ammonito.

Quella striscia di terra larga 100 metri e lunga 14 chilometri, dal Mediterraneo al valico di Rafah, porta di ingresso in Egitto, è strategica per Israele perché è l’unico confine di Gaza che non controlla. Da Rafah passano non solo gli aiuti umanitari ma, è il timore, potrebbero tornare a passare armi per Hamas. Non è un caso che proprio dal sud della Striscia continuino ad arrivare quasi quotidianamente notizie di operazioni israeliane. Anche oggi, l’Idf ha condotto un raid aereo contro un veicolo sospetto, con due persone a bordo, che secondo quanto riferito dall’esercito si sta avvicinando troppo al contingente israeliano nell’area. Fonti ospedaliere hanno riferito di un morto. E non è un caso dunque che le trattative per la fase due, che sarebbero dovute iniziare il 16 febbraio, siano state rimandate fino a oggi.

Sulla carta si dovrebbe parlare non solo del ritiro completo di Israele, ma anche della restituzione degli ostaggi ancora vivi e delle salme dei morti in prigionia. Dal canto suo, Hamas non cede, almeno per ora. Il movimento ha fin qui rispettato gli impegni presi, con la restituzione dei 33 ostaggi pattuiti in cambio di oltre 1.500 detenuti palestinesi. Nelle sue mani restano ora 58 dei 271 israeliani prelevati duranti il massacro del 7 ottobre 2023. L’esercito israeliano è convinto che 34 siano morti. Ma il destino degli altri è incerto. Durante i negoziati al Cairo, Hamas ha fatto capire che sarebbe disposta a rimandarli in Israele tutti in un colpo, purché la controparte rispetti l’accordo. Ma il peso negoziale di Hamas in questo momento è in ribasso e solo un sostegno dei paesi arabi potrebbe rafforzare la causa. Il movimento ha chiesto oggi alla comunità internazionale «di fare pressione sull’occupazione sionista» (Israele ndr) affinché «passi immediatamente alla seconda fase, senza esitare o tergiversare». Il premier Benjamin Netanyahu si è impegnato più volte nei giorni scorsi a riportare a casa tutti gli ostaggi, ma se non vi fosse più nessuno in vita non è detto che non sia disposto ad accettare il rischio di essere accusato di aver tradito le promesse e offrire in cambio la ripresa della guerra.