Gaza, attacco aereo di Israele nel nord: 9 vittime. “Violazione della tregua”, l'accusa

Attacchi aerei israeliani nell’area di Beit Lahiya, nel Nord della Striscia di Gaza, hanno ucciso almeno nove persone, tra cui tre giornalisti locali, il numero più alto di vittime in un solo giorno dall’inizio del cessate il fuoco. A riportarlo è l’agenzia di stampa Shehab, citando il Palestinian Journalists Protection Center (PJPC). Uno dei reporter è stato identificato dai media palestinesi come Mahmoud Isleem, un fotografo che ha lavorato per l’agenzia Anadolu.

Hamas ha accusato Israele di una «palese violazione» dell’accordo di cessate il fuoco su Gaza con questo attacco. «L’occupante (Israele, ndr) ha commesso un orribile massacro nella Striscia di Gaza settentrionale prendendo di mira un gruppo di giornalisti e operatori umanitari, in una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco», ha affermato il portavoce di Hamas Hazem Qassem in una dichiarazione.

Sempre questa mattina le forze di difesa israeliane (Idf) avevano reso noto di aver condotto un attacco contro tre «terroristi» che stavano cercando di piantare bombe nel terreno nella zona del Corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia di Gaza, vicino al punto in cui operano le truppe. Le forze israeliane sono ancora dispiegate in una zona cuscinetto lungo il confine con Gaza, nonostante il cessate il fuoco, e l’Idf lancia spesso avvertimenti ai palestinesi di non avvicinarsi all’area.