Scambio Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi liberati da Gaza

23 novembre 2023 a

a

a

Venerdì mattina, 24 novembre, dopo la prevista liberazione di 13 ostaggi israeliani da parte di Hamas, Israele scarcererà 39 detenuti palestinesi. Lo riporta Al Jazeera citando la radio dell’Esercito israeliano. Il rilascio - viene spiegato - è previsto in serata e solo dopo che i cittadini israeliani attualmente a Gaza torneranno in patria. I prigionieri palestinesi, invece, saranno rilasciati dalle carceri di Megiddo, Damon e Ofer. I 13 ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas venerdì mattina, donne e bambini, farebbero parte «dello stesso nucleo familiare». L'ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari. Lo riporta Al Jazeera.

"Cos'ha fatto l'Italia". Medio Oriente, retroscena Tajani sugli ostaggi

Intanto le autorità israeliane hanno avvertito i familiari del primo gruppo di ostaggi che verrà liberato venerdì mattina in base all’accordo raggiunto con Hamas e notificato a tutti gli altri che i loro cari non ci rientrano. Si tratta di un cambio di strategia: ieri le autorità avevano fatto sapere che non avrebbero avvertito i familiari coinvolti prima del rientro dei sequestrati per evitare false speranze nel caso ci fossero delle modifiche da parte di Hamas. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha esortato a «non diffondere voci e informazioni non ufficiali» e ha chiesto ai media di non divulgare i nomi dei sequestrati prima che abbiano effettivamente lasciato la Striscia di Gaza e fatto ritorno in Israele.