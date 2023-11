Tajani detta la linea sul Medio Oriente: "I palestinesi non sono criminali"

22 novembre 2023 a

«Sono un amico di Israele. Dopo l’Olocausto, è diritto del popolo ebraico avere uno Stato libero e sicuro ma se si vuole che anche l’opinione pubblica sia favorevole a Israele, è necessaria una reazione proporzionata. Questo è importante per Israele». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’intervista al Financial Times. «I palestinesi non sono criminali - ha aggiunto - Hamas sta usando i palestinesi. Occorre attaccare solo Hamas, non è facile ma occorre fare così. Dobbiamo essere sofisticati, dobbiamo essere prudenti».

Intanto l’Italia sta lavorando con i Paesi arabi amici, a cominciare dall’Egitto, per trovare «una possibile via d’uscita politica e diplomatica da questa fase militare». L'ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Financial Times in merito al conflitto fra Hamas e Israele.