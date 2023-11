Gaza, la macabra scoperta nella base di Hamas: il ‘Mein Kampf' in una stanza di bimbi

12 novembre 2023 a

Una copia in arabo del ‘Mein Kampf’, il libro di Adolf Hitler, è stata trovata nella stanza dei bambini di un appartamento di Gaza che i terroristi di Hamas usavano come base. A rivelare l’atroce scoperta è stato il presidente israeliano Isaac Herzog in un’intervista alla Bbc, mostrando la copia in tv: «Questo è il libro di Hitler, il ‘Mein Kampf’, tradotto in arabo. Questo è il libro che ha portato all’Olocausto e il libro che ha provocato la Seconda guerra mondiale». Nel testo, ha detto ancora il presidente, «c’erano degli appunti del terroristi, ha segnato le sezioni, e ha studiato ancora e ancora, l’ideologia di Hitler per odiare gli ebrei, per uccidere gli ebrei, per bruciare e massacrare gli ebrei ovunque si trovino. Questa è la vera guerra che stiamo affrontando».

In una nota, la presidenza israeliana ha denunciato che «dopo il massacro e le atrocità commesse dai terroristi di Hamas il 7 ottobre - il giorno in cui il maggior numero di ebrei sono stati assassinati dalla mostruosa epoca dell’Olocausto - questa è un’altra rivelazione che testimonia le fonti di ispirazione dell’organizzazione terroristica Hamas, e dimostra ancora una volta che tutte le sue azioni hanno lo stesso obiettivo dei nazisti, la distruzione degli ebrei». Un episodio che racconta tragicamente la sete di antisemitismo dei terroristi di Hamas.