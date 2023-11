Guerra, la Finlandia dà un altro smacco a Putin e si compra la “Fionda di Davide” da Israele

12 novembre 2023 a

Il quadro geopolitico mondiale si complica sempre di più ogni giorno che passa e i vari Paesi a rischio corrono ai ripari. La Finlandia ha firmato una intesa per l’acquisto del sistema israeliano antimissile Fionda di Davide, per un contratto dal valore stimato di 317 milioni di euro. Lo «storico accordo» è stato siglato dall’ambasciatrice finlandese presso il ministero israeliano della Difesa. Il sistema Fionda di Davide permette d’intercettare missili con un gittata di 40-300 km: operativo in Israele dal 2017, è la parte mediana del sistema di difesa a tre strati che comprende anche l’Iron Dome per i razzi a breve raggio e il sistema Arrow per i missili balistici a lungo raggio. Dopo l’avvio della guerra in Ucraina, la Finlandia, che confina con la Russia, è entrata nella Nato e ha scelto di rafforzare le proprie difese. L’acquisto del sistema di difesa da Tel Aviv è l’ultimo smacco di Helsinki a Vladimir Putin dopo l’invasione nella nazione guidata da Volodymyr Zelensky del febbraio 2022.