Israele, "così distruggeremo Hamas": piano in tre fasi per Gaza

Tre fasi, dall'attacco all'offensiva di terra fino al controllo. Nel corso di una riunione con della Commissione Affari esteri e Difesa della Knesset, il ministro israeliano della Difesa Yoav Gallant ha esposto i piani e gli obiettivi di guerra israeliani nella Striscia di Gaza, parlando di operazione articolata in "tre fasi". Lo riporta The Times of Israel. "Siamo nella prima fase, in cui si sta svolgendo una campagna militare con attacchi aerei e successivamente con una manovra" di terra 'con lo scopo di distruggere operatori e danneggiare le infrastrutture per sconfiggere e distruggere Hamas". La seconda fase, ha aggiunto, proseguirà con i combattimenti, ma con un’intensità minore mentre le truppe lavoreranno per "eliminare le sacche di resistenza". Il terzo passo, ha continuato, "sarà la creazione di un nuovo regime di sicurezza nella Striscia di Gaza, la rimozione della responsabilità di Israele nella vita quotidiana nella Striscia di Gaza e la creazione di una nuova realtà di sicurezza per i cittadini di Israele e residenti della" zona.

Il 7 ottobre, ha detto Gallant, "è stato il giorno in cui è iniziato il processo di distruzione di Hamas spiegando che una volta completata questa distruzione, Israele rinuncerà alla responsabilità per Gaza e stabilirà un nuovo regime di sicurezza.

Intanto le sirene di allarme aereo sono suonate nel centro di Israele, nell’area di Gerusalemme. Lo riportano i media israeliani. L’allarme è scattato anche nelle piccole comunità nella regione pedemontana della Giudea, a sud di Modiin. Altro fronte caldissimo è quello al confine con il Libano da dove sono stati sparati colpi di mortaio in direzione di Israele. Secondo le forze israeliane (Idf) sono stati lanciati verso la regione contesa del Monte Dov, nell’area delle Fattorie di Shebaa, dove si trovano postazioni militari. Le Idf stanno rispondendo con l’artiglieria.