Patrick Zaki, a chi mette il "like" prima dell'ospitata da Fazio: surreale

Patrick Zaki è al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni sulla guerra israelo-palestinese ma non solo: ora spunta l’apprezzamento a un post del leader egiziano Al Sisi. Il 16 Ottobre, Zaki durante la presentazione del suo libro “Sogni e illusioni di libertà” ha fatto alzare un polverone di polemiche. L’attivista e studente dell'Università di Bologna su Israele e il terrorismo di Hamas prima aveva definito Netanyahu un "serial killer", poi aveva argomentato: “Condanno il governo Netanyahu. Io penso che una possibile soluzione potrebbe essere quella di capire quali siano le ragioni, per poter poi andare a ridurre l’attività del terrorismo perché ogni attacco terroristico ha le sue radici”.

Parole che avevano creato un polverone. L'ultima di Zaki l'ha scovata Libero: l'attivista ha messo un like a un post social del Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, capo di un governo che lo ha tenuto quasi due anni in carcere ritenendolo “minaccia alla sicurezza nazionale”. Un comportamento inspiegabile da parte di Zaki. Il post in questione recitava: “Non permetteremo che la questione palestinese venga liquidata e ciò che sta accadendo a Gaza non è un’azione militare contro bensì dei tentativi di deportare i residenti della Striscia di Gaza fuori da Gaza”. Nonostante le accese polemiche sul suo conto, è confermata la presenza dell’attivista Patrick Zaki nel programma condotto da Fabio Fazio “Che tempo che fa” che andrà in onda Domenica 22 Ottobre alle 19.30 su Nove.