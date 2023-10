Medio Oriente, la missione di Biden: prima in Israele, poi in Giordania

17 ottobre 2023 a

a

a

Missione di Joe Biden in Medio Oriente. La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano sarà domani in Israele, «per dimostrare il suo fermo sostegno a Israele di fronte al brutale attacco terroristico di Hamas e per consultarsi sui prossimi passi». Poi Biden andrà ad Amman, in Giordania, dove incontrerà re Abdullah, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas. Qui, sottolinea la Casa Bianca in una nota, «ribadirà che Hamas non rappresenta il diritto del popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione e discuterà le necessità umanitarie dei civili a Gaza». In particolare per Biden aumentano le preoccupazioni che la furiosa guerra tra Israele e Hamas possa espandersi in un conflitto regionale più ampio.

Medio Oriente, Putin fa da paciere. Cosa promette a Netanyahu

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato il viaggio di Biden in Israele mentre la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza diventa sempre più grave e mentre Israele si prepara per un possibile attacco di terra sul territorio di 141 miglia quadrate (365 chilometri quadrati) per sradicare Hamas, con i terroristi che sono stati responsabili di quello che secondo funzionari statunitensi e israeliani è stato l’assalto più letale contro gli ebrei dai tempi dell’Olocausto. Intanto oltre 200 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica sono stati colpiti nei raid condotti nella notte dalle Forze di difesa israeliane sulla Striscia di Gaza.