Medio Oriente, Vladimir Putin fa da paciere: cosa dice a Netanyahu

La Russia è pronta a promuovere una soluzione diplomatica al conflitto tra Hamas e Israele. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del colloquio avuto con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. «È stata confermata la disponibilità della parte russa a continuare a condurre un lavoro mirato con l’obiettivo di porre fine allo scontro israelo-palestinese e raggiungere una soluzione pacifica attraverso mezzi politici e diplomatici», si legge in una dichiarazione del Cremlino sulla telefonata.

Teheran e Putin piombano sul conflitto. Netanyahu: "Trionferemo sull'asse del male"

La Russia è al lavoro per «contribuire a normalizzare la situazione, prevenire un’ulteriore escalation di violenza e una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza». Secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota, Putin ha informato Netanyahu dei punti salienti dei colloqui avuti con il leader palestinese, Mahmoud Abbas e con i presidenti di Egitto, Iran e Siria. Putin ha espresso «sincere condoglianze» per le vittime israeliane e sottolineato la sua «forte condanna» per qualsiasi azione che prenda di mira la popolazione civile, «comprese donne e bambini».